Brescia, in Serie C è rivoluzione: quattro nomi per la panchina

Quattro i nomi per la panchina del Brescia: necessaria rivoluzione per ripartire dalla Serie C

itasportpress5

Il Brescia avvia la rivoluzione d'estate in vista della nuova stagione in Serie C. Dopo aver ritoccato la dirigenza - ufficiale Renzo Castagnini come d.s. - il club sarebbe ora alla ricerca di un nuovo allenatore. Una guida tecnica capace di aprire un nuovo corso e, magari, ricondurre le rondinelle in B. Secondo quanto riportato da BresciaOggi, il casting è aperto e i candidati sarebbero già quattro. Primo su tutti Silvio Baldini, poi Aimo Diana, allenatore ex Reggiana molto ambito in Serie B e non solo. Ma anche Ivan Javorcic, che però è seguito anche dal Catania e rappresenta una possibilità alquanto remota.