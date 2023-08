Brindisi, Arigliano: “Dispiace che col Catania giocheremo a Taranto”

Molti club di Serie C hanno problemi con il proprio stadio che non è disponibile per la prima di campionato in casa. Daniele Arigliano, presidente del Brindisi, ha espresso il suo dispiacere per dover ospitare il Catania a Taranto. Prima però un giudizio sul calendario: "Sapevamo che sarebbe stato un girone impegnativo, ma siamo dell’opinione che prima o poi bisogna affrontare tutte le squadre. Dispiace che il match con il Catania sarà giocato allo “Iacovone” e non al “Fanuzzi”, ma auspichiamo che l’amministrazione comunale ci affiancherà per permettere a tutti i tifosi biancazzurri di poter seguire e supportare la squadra. La nostra squadra sicuramente darà battaglia su tutti i campi, ma speriamo di tornare nel nostro stadio il prima possibile".