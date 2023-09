Brindisi-Catania a rischio rinvio. Si cerca stadio alternativo allo Iacovone

Il Brindisi spera di avere a disposizione lo stadio “Fanuzzi” entro la metà di ottobre visto che sono in corso lavori che vanno dall'implementazione dell'impianto di videosorveglianza alla realizzazione di seggiolini e nuove postazioni per gli spettatori. Adesso si sta lavorando sul manto erboso. La squadra brindisina dunque non potendo avere il proprio impianto ha messo come alternativa quello di Taranto ma ieri l’incendio che si è sviluppato nel settore ospiti della Curva Sud dello stadio Iacovone al termine del derby con il Foggia, cambia tutto.

Il Brindisi infatti potrebbe non avere a disposizione lo stadio visto che dopo il sopralluogo degli uomini della sezione scientifica della Polizia di Stato avvenuto oggi, il settore è stato posto sotto sequestro per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari. I danni sono ingenti allo Iacovone e il fuoco ha avvolto in particolare il materiale accatastato sotto i gradoni della Sud e danneggiato i cavi per l'impianto di videosorveglianza. Si attendono novità da Taranto ma da quanto trapela è quasi impossibile che Brindisi e Catania si affronteranno nella struttura di via lago di Como. E sarebbe un bel guaio visto che il Brindisi non sa adesso quale stadio possa ospitare il match visto che gli impianti agibili nei paraggi sono quasi tutti impegnati. In attesa del parere della commissione di vigilanza non è utopistico dedurre che Brindisi-Catania è una partita a rischio.