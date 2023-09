Brindisi-Catania potrebbe non giocarsi a Taranto

Il Brindisi ieri ha debuttato in Serie C con una sconfitta. Ma la squadra di mister Danucci contro il Potenza ha perso solo nei minuti di recupero e pertanto c'è grande amarezza ma piena consapevolezza di poter ben figurare in Serie C. Vede il bicchiere mezzo pieno il dg del Brindisi, Pierluigi Valentini: «Ventuno giocatori nuovi, alcuni arrivati solo sabato - riporta il Quotidiano di Puglia- Nonostante questo siamo venuti qui, contro una squadra importante, e siamo riusciti a metterla sotto un tempo. A fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi. Sono certo che domenica, davanti ai nostri tifosi, faremo una prestazione importante (contro il Catania ndr). Nonostante la sconfitta sono fiducioso, quando migliorerà la condizione sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni». Ciro Danucci un po' se la prende con l'arbitro per il primo gol del Potenza ma il mister sottolinea la buona prova della squadra: "Arbitraggio discutibile ma salvo la buona prestazione dei ragazzi e da domani ricominciamo a lavorare in vista della prossima sfida col Catania». Poi il tecnico prosegue: «Nel secondo tempo abbiamo messo in campo una buona personalità. Ai ragazzi non posso che dire bravi, anche se qualcosa bisogna aggiustare". Intanto per domenica il Brindisi dovrebbe ospitare il Catania allo stadio Iacovone di Taranto ma dopo l'incendio di ieri sera scoppiato nel settore ospiti al termine del derby con il Foggia, la struttura potrebbe non essere agibile e la sfida si potrebbe giocare in un altro stadio visto che quello della squadra di casa è indisponibile per lavori in corso.