Brindisi-Catania, si va verso lo slittamento a ottobre

Non è ancora chiaro dove e se si giocherà Brindisi-Catania dopo che lo stadio di Taranto è andato ieri per la seconda volta a fuoco. Secondo le ultime notizie e le indiscrezioni del Quotidiano di Puglia, si viaggia verso lo slittamento del match valevole per il secondo turno del campionato di Serie C e in programma - da calendario - per domenica sera. Per ora smentita l’ipotesi Via del Mare di Lecce. Resta da valutare il rinvio della gara a ottobre, quando - tra le altre cose - sarà a disposizione lo stadio Fanuzzi per le gare interne della squadra di mister Ciro Danucci.