Cade a Foggia il Crotone, Gelbison di De Sanzo passa a Messina con Fornito

L'ottava giornata di Serie C ha preso il via quest'oggi con le gare del Girone C. Giocate quattro gare che fanno registrare il passo falso del Crotone a Foggia. Decisivo Vuthaj nella ripresa. Vince facile in casa il Pescara contro la Fidelis Andria con i gol di Cuppone e la doppietta di Lescano. Sorprende ancora la Gelbison del tecnico Fabio De Sanzo. La cura dell'ex Acireale ha funzionato e la squadra campana è a ridosso delle prime in classifica. Con De Sanzo al timone poker di vittorie consecutive. I rossoblù cilentani centrano il successo sul campo del Messina. A decidere il match nel finale una rete dell'ex Giuseppe Fornito. De Sanzo propone il 3-5-2 e la squadra parte subito con una azione di Faella, con il portire Daga che para. La risposta dei giallorossi dello stretto di Auteri è affidata a Catania che sfiora il palo. La Gelbison controlla senza affanni e prova a colpire ma prima Faella vede la sua conclusione smanacciata da Daga e poi il tiro di De Sena finisce fuori. Il tempo si chiude senza altre emozioni. Per la Gelbison una vittoria pesante che fa volare la squadra salernitana a quota 14 scalzando anche la Juve Stabia, sconfitta a Taranto con i gol nella ripresa di Romano e La Monica.