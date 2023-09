Cade l’Avellino battuta in casa dal Latina. Pari e nervi tesi tra Cerignola e Messina

Dopo il Catania, cade un'altra big del Girone C di Serie C. Anche l'Avellino come i rossazzurri è stata battuta sul terreno amico dal Latina che ha meritato la vittoria giocando una gara prudente e di ripartenze. La manovra degli irpini è stata sempre lenta e farraginosa tanto che la squadra nerazzurra ha contenuto bene le iniziative della squadra di Rastelli. Nonostante una campagna acquisti sontuosa l'Avellino non ha una mai dimostrato nel corso dei 90' di avere una identità. L'undici di Tito ha giocato sempre con palloni lunghi e i centrocampisti non hanno mai servito a dovere la punta Patierno. Marconi compagno di reparto del numero 9 irpino ha fallito nel primo tempo una facile occasione poi allo scadere della prima frazione di gioco è arrivato il gol di Fella. Nella ripresa l'Avellino ha spinto ma sempre con poche idee. Palo di Gori subentrato nella ripresa per i biancoverdi e sempre a fine tempo è arrivato il raddoppio stavolta firmato da Fabrizi. Un 2-0 che mette già in salita il cammino dell'Avellino. I 7 mila del Partenio-Lombardi hanno anche sostenuto la squadra fino al 90' poi si è udito qualche fischio nei confronti di mister Rastelli. Nell'altro match del Girone C pari 2-2 e nervi tesi tra Audace Cerignola e Messina. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Tropea, poi Malcore ha firmato una doppietta ribaltando il risultato e nel finale dopo due espulsi per il Cerignola è arrivato il pareggio giallorosso in pieno recupero siglato da Firenze.