Campobasso, Consiglio di Stato accoglie ricorso e sospende esclusione dalla C

Il club potrebbe essere riammesso in C in sovrannumero

Si prevede una estate caldissima adesso dopo la decisione di questo pomeriggio del Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza del Campobasso, assistito dall'avvocato Cesare Di Cintio, di sospendere la decisione del TAR che confermava la mancata ammissione del club in Lega Pro decisa in precedenza da FIGC e CONI. Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza in merito il 25 agosto per la discussione del ricorso del team molisano. Da capire se, a questo punto, la Lega Pro -riporta tuttoc.com - procederà comunque alla presentazione dei calendari nella giornata di domani.