Carrarese, ufficiale il divorzio con Totò Di Natale

Carrarese Calcio 1908 informa di aver definito la risoluzione anticipata e consensuale del rapporto contrattuale in essere con mister Antonio Di Natale e lo staff tecnico composto dal vice allenatore Marco Ceccomori e dal preparatore dei portieri Simone Nista. Al mister ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro condotto nella militanza in azzurro ed i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva.