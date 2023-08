Catania, De Luca non sarà ceduto per Giovinco è tempo di addio

Il Catania ha ormai quasi chiuso la lista dei 24 da presentare in Lega per il campionato di Serie C. In arrivo la mezzala sinistra alternativa a Rocca entro la prossima settimana e poi il diesse Antonello Laneri si concentrerà sulla stagione agonistica. In uscita c'era solo un dubbio che è stato sciolto questa mattina dalla dirigenza etnea che ha confermato l'attaccante Giuseppe De Luca che dunque è il decimo calciatore della scorsa stagione, quella della cavalcata in Serie D con mister Giovanni Ferraro, a rimanere anche per il torneo di terza divisione. De Luca è più una seconda punta ma sta facendo discretamente l’esterno d'attacco e la dirigenza ha apprezzato i suoi movimenti togliendolo dal mercato. Spetterà al mister Luca Tabbiani scegliere la collocazione più giusta dell'ex Triestina ma per decidere bisognerà vederlo in partita per stabilire quale sarà la soluzione tattica migliore per il 31enne. Della lista dei 24 non farà parte il giovane difensore Mattia Maffei arrivato dalla Cavese e neanche Giuseppe Giovinco che sta per lasciare Catania. Per l'ex Taranto c'è una interlocuzione in corso con tre squadre del Girone C meridionale, Audace, Monopoli e Virtus Francavilla che nelle ultime ore hanno effettuato più che un sondaggio. Da quanto trapela da Ragalna, Giovinco ha trovato l'accordo con una delle tre e così entro mercoledì 30 agosto conoscerà la sua nuova destinazione visto che il Catania non ha intenzione di andare oltre.