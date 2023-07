Catania molla Meccariello e adesso strada libera per il Benevento

Il calciomercato del Benevento è molto fluido in queste ore. Il d.s. Carli ha un bel da fare visto che ci sono 11 calciatori sotto contratto che devono essere ceduti e altri da portare alla corte del mister Andreoletti. L’obiettivo numero uno in questo momento è il difensore Biagio Meccariello che vorrebbe giocare nel club della sua città natale. Secondo quanto riporta Il Mattino il club del patron Vigorito non ha intenzione di indennizzare la Spal per un calciatore di 31 anni, reduce da una retrocessione in C. Più facile l’operazione se il difensore troverà l’accordo con la Spal per la risoluzione del contratto che scadrà nel 2024. Toccherà al suo agente, Emanuele Chiaretti, socio di Giovanni Bia nella «Bc Group Agency», aprire una trattativa con il club di Joe Tacopina. Secondo quanto appreso da Itasportpress, il Catania ha fatto un tentativo alcuni giorni fa per avere Meccariello. Un fitto colloquio tra il d.s Antonello Laneri e l’ex d.s. estense Armando Ortoli, ma il club etneo ha deciso di sfilarsi considerando lo stipendio del difensore alto. Meccariello considera chiusa la sua esperienza in Romagna e si è accordato con il Benevento per un ingaggio leggermente superiore ai parametri della serie C, che potrebbe subire un notevole incremento in caso di promozione in B.