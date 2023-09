Catania, Tabbiani: “Lo stadio ci darà la carica. Formazione? Ci saranno cambi”

I rossoneri precedono di un punto in classifica il Catania a quota 5, ma hanno giocato una partita in più. Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia il tecnico dei siciliani Luca Tabbiani ha anticipato novità di formazione rispetto a giovedì a Monopoli: "Non recupereremo nessuno degli assenti, ma cambierò sicuramente qualcosa a livello di formazione, perché giocare tre partite in una settimana in questa fase iniziale di campionato è difficile per tutti. Giocare al Massimino è un vantaggio che dobbiamo sfruttare, sono sicuro che di fronte a uno stadio che sarà ancora pieno troveremo quelle energie che ci sono mancate giovedì, ma purtroppo non basta giocare davanti a 20.000 persone e non basta chiamarsi Catania per vincere le partite. Spetterà anche a noi trascinare i tifosi con la prestazione e per farlo dovremo impostare noi la partita e non muoverci in funzione dell'avversario, senza mai perdere fiducia nel corso della gara".