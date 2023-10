Catania, Zammarini: “Brutta partita contro Juve Stabia ma ci rialzeremo. Contro il Taranto…”

Il centrocampista Roberto Zammarini è tornato sulla pesante sconfitta rimediata dal Catania questa domenica contro la Juve Stabia . "Sicuramente ci sono tante cose da considerare e migliorare, ne siamo consapevoli. Per uscirne dovremo stare uniti".

MOMENTO DIFFICILE: "Per uscire fuori da questo periodo dovremo dare di più, ognuno di noi - ha continuato Zammarini -. Importante sarà remare tutti verso la stessa direzione e tirarcene fuori. Poi è normale, la prima partita abbiamo alzato qualche aspettativa di troppo e ora ne paghiamo il conto. Ricordiamo che abbiamo cambiato tanto quest'anno, l'allenatore è nuovo, e non è facile dare subito il massimo. Ora dobbiamo solo migliorare". Successivamente il centrocampista si è espresso riguardo la prossima gara di campionato contro il Taranto: "Contro di loro servirà certamente pazienza, perché sono una squadra che prende tutto dal mister... Quindi staranno bassi e ci attenderanno. Per vincere dovremo partire forti sin dall'inizio, così tutto diventa più facile poi".