Catanzaro, attacco hacker costringe club a sospendere vendita biglietti online

Bloccata vendita biglietti per match contro il Pescara

L’US Catanzaro 1929 comunica che il sistema di vendita dei biglietti on line, per la gara Catanzaro – Pescara, gestito dalla società GO2 è stato oggetto di un attacco hacker sin dall’avvio della prevendita. Per questa ragione la stessa è stata sospesa. Quanto successo ha rallentato anche l’emissione dei ticket nelle rivendite autorizzate dove però è possibile acquistare i tagliandi.