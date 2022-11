Catanzaro-Crotone, Daspo di 10 anni all’uomo che aggredì ispettore Digos

Dopo i gravi fatti accaduti allo stadio “Nicola Ceravolo” durante il derby di Serie C Girone C tra il Catanzaro e il Crotone, il questore catanzarese ha preso seri provvedimenti nei confronti di un uomo crotonese di 33anni destinatario di un Daspo di 10 anni per aver ferito un ispettore della Digos. Di questo fatto di violenza anche il Crotone prese una precisa posizione sottolineando in un comunicato che l'uomo non appartiene ai gruppi organizzati del tifo crotonese.