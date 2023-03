Catanzaro, dopo la promozione si punta al record di punti in C. Quanto manca

La squadra di Vincenzo Vivarini non solo ha vinto il torneo, ma concorre per tagliare un record storico

Il Catanzaro è ad un passo dalla storia. La squadra di Vincenzo Vivarini si è resa protagonista di una stagione di altissimo livello, conquistando la promozione in Serie B con cinque giornate d'anticipo. Nel corso delle prossime quattro giornate, infatti, i giallorossi potrebbero diventare la squadra con il record storico di punti in Serie C. Il traguardo è stato precedentemente fissato da Ternana e Südtirol e dista solamente quattro lunghezze. Distanza certamente alla portata per dei calabresi.