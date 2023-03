Catanzaro, esodo tifosi verso Salerno: contro la Gelbison può arrivare la promozione

Circa 8 mila i tifosi in viaggio verso Salerno per la gara di oggi.

Catanzaro e i suoi tifosi sognano la festa promozione. Sono circa 8 mila , infatti, i sostenitori giallorossi che da Catanzaro e da ogni altra parte d'Italia, si stanno muovendo per raggiungere l'Arechi di Salerno dove oggi, alle 14:30, avrà il via l'incontro con la Gelbison che potrebbe valere la promozione matematica in Serie B.

La partita odierna è davvero molto attesa. Sui canali social il Catanzaro ha annunciato i minuti prima del match come "l'attesa più entusiasmante". Per raggiungere la promozione matematica, senza guardare al risultato del Crotone, agli uomini di di Vivarini basterebbe vincere all'Arechi. In caso di pareggio con la Gelbison, invece, occorrerà guardare in casa Crotone con la squadra pitagorica che dovrebbe perdere o pareggiare con la Viterbese.