Catanzaro, familiari tifoso morto allo stadio presentano esposto

Domani sarà effettuata l'autopsia

Un tifoso del Catanzaro è morto sabato scorso durante il match contro il Messina. A spiegare l’accaduto il club calabrese in una nota stampa: “L’US Catanzaro 1929 si stringe al dolore della famiglia del tifoso giallorosso che ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale “Pugliese”, è deceduto. A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato per commentare la vittoria sul Messina”.

Il tifoso morto aveva 52 anni ed è stato colpito da un infarto nella curva “Massimo Capraro”, subito dopo il primo gol del Catanzaro. Nonostante i soccorsi, l'uomo si è spento all’ospedale “Pugliese”, dove è stato trasportato in condizioni già critiche. E per i settemila del “Ceravolo” non c’e più stato spazio per la gioia dopo una lunga partita di cori, suoni e sfottò con i duecento rivali messinesi posizionati nella curva “Mammì”.

Ancora oggi si registrano tanti attestati e messaggi di cordoglio per la famiglia del tifoso deceduto. Intanto come riporta il portale lanuovacalabria.com, domani sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 52enne per capire le cause del decesso e c'è già l'esposto dei familiari. Intanto i familiari difesi dall'avvocato Gianpiero Mellea hanno depositato un esposto denuncia in procura per chiedere di verificare eventuali omissioni di soccorso.