Catanzaro-Feralpisalò, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Catanzaro-Feralpisalò. le ultime

Come detto a contendersi la Supercoppa di Serie C saranno ben tre squadre ma si inizia dalla sfida tra Catanzaroe Feralpisalò. I padroni di casa di mister Vivarininon sembrano avere dubbi di formazione se non quello di Vandeputte che non è al meglio ma che è stato convocato e vuole esserci. Per il resto fomazione con Biasci e Iemmello in avanti. Reparto difensivo composto da Fulignati tra i pali, Martinelli, Brighenti e Scognamillo in difesa.