Catanzaro-Pescara, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 14:30 per il match di campionato.

Redazione ITASportPress

Catanzaro-Pescara in campo oggi, domenica 26 marzo alle ore 14:30 per il match del campionato di Serie C girone C. Un torneo che i padroni di casa hanno fin qui dominato conquistando, la scorsa settimana, la matematica promozione in Serie B.

Catanzaro-Pescara, le ultime La classifica dice molto di quello che è stato fin qui il cammino delle due formazioni. Il Catanzarodi Vivarini ha già conquistato la promozione aritmetico grazie agli 86 punti all'attivo. Sono 55, invece, quelli del Pescara che si trova al terzo posto. Il match della 34esima giornata di C potrà dire molto per gli ospiti di mister Zeman che vogliono difendere tale piazza in graduatoria.

La squadra di casa potrebbe affiderasi a Brignola e Biasci alle spalle di Iemmello per provare a trovare un altro successo importanta, l'ennesimo dell'annata. Fulignati difenderà la porta con Martinelli, Brighenti e Scognamillo in difesa.

Per gli abruzzesi, Zeman potrebbe affidarsi al tridente offensivo composto da Merola, Lescano e Kolaj.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Catanzaro e Pescara vedrà il suo calcio d’inizio alle 14:30 di oggi domenica 26 marzo. La gara sarà trasmessa in live streaming su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita su Eleven bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale. Il canale Eleven Sports è presente anche su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potrà dunque vedere la gara in diretta.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CATANZARO (3-4-2-1) Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Pontisso, Verna, Vandeputte; Brignola, Biasci; Iemmello. All. Vivarini.

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Kolaj. All. Zeman.