Catanzaro promosso in Serie B dopo 17 anni!

Al match point decisivo, il Catanzaro non sbaglia e conquista la promozione in Serie B con cinque giornate di anticipo. Davanti agli oltre 10mila dello stadio Arechi di Salerno , la squadra di mister Vivarini stende la Gelbison (2-0) in una partita quasi mai in discussione e si regala la festa visto che il Crotone ormai non può più raggiungerla. Per i calabresi è un ritorno al campionato cadetto dopo ben 17 anni. Una lunga cavalcata trionfale in questa stagione che ha avuto come protagonisti il portiere Fulignati, i difensori Brighenti, Martinelli, Scognamillo e Tentardini, i centrocampisti Ghion, Pontisso, Vendeputte e Verna e gli attaccanti Biasci e Iemmello.