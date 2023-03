Catanzaro, pronta festa per ritorno in B dopo 17 anni: cosa manca per l’aritmetica

Il Catanzaro è sempre più vicino al ritorno in Serie B. Sono 180 i minuti che separano i calabresi dalla promozione. Con il pareggio conquistato contro il Crotone nel posticipo di ieri sera, il Catanzaro resta a 14 punti proprio dai pitagorici ultimi rivali nella corsa al primo posto. Per i giallorossi il ritorno in cadetteria dopo 17 anni è veramente ad un passo. Basterà centrare due vittorie: una nel turno infrasettimanale contro il Monterosi e l'altra il prossimo fine settimana sul campo del Gelbison per festeggiare l'importante traguardo con cinque giornate d'anticipo. La squadra di Vivarini ha infatti letteralmente dominato il campionato, gestendo la prima posizione fin da inizio stagione. Un cammino trionfale pronto a chiudersi con il ritorno in B di una piazza storica e di grande tradizione calcistica.