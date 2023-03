Catanzaro, Vivarini: “Rafia del Pescara mi sembrava Zidane”

Una stagione d'oro, che si punta a concludere con la ciliegina sulla torta. Dopo essersi aggiudicato il titolo di Serie C, il Catanzaro punta un record storico. Con il pareggio odierno contro il Pescara, ai giallorossi saranno necessari quattro lunghezze per varcare il traguardo di punti del terzo campionato italiano. "Quella contro il Pescara è stata una partita di alto livello che abbiamo giocato a viso aperto. Ci tenevamo a fare bella figura con i nostri tifosi ed è andata bene" ha concluso il tecnico dei giallorossi Vincenzo Vivarini .

SUL PESCARA - "Li abbiamo arginati lavorando tanto sulla loro costruzione ma ci hanno messo in difficoltà tramite il palleggio. Speravano in un loro calo di condizione ed invece hanno retto bene tutti e novanta minuti. Devo dire che il Pescara ha tanta qualità, come Rafia che mi ha impressionato. Con le dovute proporzioni, ovviamente, in mezzo al campo sembrava Zidane" ha concluso Vincenzo Vivarini nel post partita. Il Pescara vinceva per 2-1, quando il Catanzaro è stato abile a crederci fino alla fine e trovare il gol su calcio di rigore a pochi minuti dal fischio finale.