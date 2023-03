Catanzaro, Vivarini: “Vi svelo il nostro punto di forza e cosa ci vorrà in B”

Dopo la promozione matematicamente raggiunta è tempo di un primo bilancio con sguardo al campionato di B.

Intervistato da gianlucadimarzio.com insieme al direttore sportivo Magalini, il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha fatto il punto sulla sua squadra fresca di promozione artimetica in Serie B dopo una stagione spettacolare.

PROMOZIONE - Un momento speciale per il Catanzaro in questa annata è stato quello ufficiale della promozione in B: "Prima della partita contro la Gelbison, quando sono uscito ho subito visto un muro di persone nello splendido stadio di Salerno. La tribuna era piena di persone e io ero fermo a guardarli e non ho potuto che pensare quanto fosse straordinario", ha detto Vivarini.

AMBIENTE - "Se uno non arriva a Catanzaro non si può capire l’attaccamento dei tifosi a questa maglia. Il nostro percorso è stato progressivo. Lo scorso anno abbiamo avuto una crescita di partita in partita e a fine anno eravamo già una squadra efficace e competitiva. La gente lo ha visto e si è appassionata tanto. In qualunque stadio andassimo a giocare, non bastavano mai i ticket. Questa gente è da elogiare".

PERCORSO PERSONALE - Il tecnico ha parlato anche di come sta vivendo l'esperienza sportiva e personale in città: "A Catanzaro sto bene, facciamo un calcio vero. La società è fatta di persone serie che hanno sempre eseguito tutto come doveva esser fatto. Di conseguenza, ci sono tutti i presupposti per rinnovare. C’è da parlare ma penso che da parte della società ci siano le giuste intenzioni. Chiaro che ci sarà tempo per programmare. Mi sono ripromesso di fare bene nel campionato di Serie B".

IDEE E GIOCO - Vivarini ha spiegato anche quali siano le sue idee in campo per la squadra: "Ho sempre creduto che per vincere bisogna giocare bene. Ho sempre lavorato per dare qualità ed efficacia alla squadra. Abbiamo lavorato tanto per scegliere le giuste caratteristiche per il nostro progetto tattico, dunque giocatori funzionali a esso. [...]. Noi abbiamo valorizzato i nostri giocatori in virtù di questo principio". E ancora: "Il nostro punto di forza è stato concentrarsi sull’obiettivo di squadra e non sulle proprie individualità. Ci siamo divertiti così tanto che anche chi era in panchina trovava gusto a guardare i compagni mentre giocavano".

SERIE B - Un passaggio anche sulla Serie B: "Tutte le squadre sono competitive. Ci sono valori in ognuna di esse. Chiaro che ci vuole qualità e fisicità, ma se riesci a esprimere le tue idee puoi toglierti grandissime soddisfazioni".