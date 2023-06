Cesena punta alla B: “Vogliamo riportare il club dove merita di stare”

Archiviata la delusione playoff della scorsa stagione, il Cesena guarda avanti e pensa alla prossima annata. Da oggi in poi sarà tutta una nuova storia e lo dice anche la proprietà, la quale tramite comunicato ammette la necessità di una nuova figura in dirigenza: "La delusione è stata importante e non è ancora andata via, ma ci ha portato a fare un'ottima autocritica. Così è emerso che il Cesena FC ha necessità di un direttore generale che possa rappresentare il club e aiutarlo ad essere ancora più competitivo". Perché le ambizioni del club bianconero rimangono invariate e sempre volte alla promozione in cadetteria, che lo scorso anno è sfuggita ad un passo dal traguardo.

Ma per continuare ad ambire a grandi obiettivi, saranno necessari anche grandi investimenti. E su questo fronte la proprietà del Cesena non si tira indietro, come del resto non è stato fatto nemmeno lo scorso anno: "Siamo pronti ad investire ingenti risorse per riportare il club dove merita di stare. Abbiamo la forza economica e, ci teniamo a ribadirlo, lo faremo con entusiasmo e determinazione". In conclusione, la proprietà ha ringraziato tutti e aperto alla nuova stagione: "Vogliamo infine ringraziare l’intera comunità di Cesena, le istituzioni, i tifosi e i partner, per il supporto e la passione. Ma anche riconoscere il grande lavoro di mister Toscano e del suo staff e dei giocatori".