Cesena-Reggiana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera si chiuderà la giornata numero 28 di Serie C con il big match del Girone B tra il Cesena e la Reggiana. Una partita che mette la seconda contro la prima. In vetta con 61 punti c'è la squadra di mister Diana mentre i bianconeri di Mimmo Toscano inseguono con un distacco di quattro punti. Il match in un "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" stracolmo con circa 15 mila spettatori avrà inizio alle ore 20:30.