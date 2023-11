Colpo grosso Trento: con Petrovic affonda la capolista Mantova

Colpo grosso del Trento che batte la capolista Mantova in trasferta con un gol di Petrovic nella ripresa. La squadra gialloblù ha giocato una gara perfetta a livello difensivo e poi ha approfittato di un clamoroso errore di Bani per portare a casa tre punti importantissimi che la proiettano al settimo posto e dunque in zona playoff. E' la quarta vittoria esterna del Trento e la seconda sul terreno di un avversario che lotta per la promozione. Dopo Trieste a settembre, oggi la capolista Mantova ha subito la sconfitta dalla corazzata di Tedino che dopo una fase di smarrimento, è riuscito a fare una identità alla sua squadra.