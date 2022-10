Condanna della Lega Pro per i fatti di Avellino

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, esprime la ferma condanna di tutta la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione agli episodi di violenza, minacce e tentate aggressioni accaduti ad Avellino negli ultimi due giorni che hanno riguardato il settore giovanile biancoverde ed in particolare il responsabile delle giovanili dell' U.S. Avellino Giuliano Capobianco.