Coppa Italia Serie C, 22 partite tra oggi e domani. Regolamento e copertura tv

La Coppa Italia Serie C sarebbe dovuta iniziare ad agosto ma le vicende della Reggina hanno fatto slittare l'inizio. Oggi si alza il sipario sulla kermesse calcistica che vedrà impegnate le squadre di terza divisione. Per l’edizione numero 51 della Coppa Italia Serie C (gare secche a eliminazione diretta, in caso di parità al 90’ supplementari ed eventuali rigori), si comincia con 8 gare del primo turno, le altre tra domani (con i derby Catania-Messina e Torres-Olbia) e giovedì. Così in campo oggi, senza copertura tv perché Sky la garantisce a partire dagli ottavi di finale: ore 14 Arezzo-Lucchese; ore 18.30 Alessandria-Pergolettese, Arzignano-Trento, Fiorenzuola-Novara, Legnago-Padova e Mantova-Pro Patria; ore 20.45 Pro Sesto-Giana e Virtus Verona-Triestina.