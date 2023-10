Coppa Italia Serie C, date e orari delle partite del secondo turno

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lega Pro ha comunicato il programma completo del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023-’24 , che aveva preso il via lo scorso 3-4-5 ottobre con la disputa del primo turno.

Come il primo turno, anche il secondo si svolgerà con la formula della gara secca ad eliminazione diretta. In caso di parità al 90’ verranno si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Le vincenti accederanno agli ottavi di finale, in programma per il 28-29-30 novembre.