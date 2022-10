Coppa Italia Serie C, il Vicenza batte la Virtus Verona e passa il turno

Nella giornata di oggi è andato in scena il primo turno della Coppa Italia Serie C . In un Menti semideserto per l’orario tutt’altro che appetibile, il Vicenza batte la Virtus Verona e si guadagna la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia. Primo tempo a ritmi bassi, senza grandi occasioni nella prima mezzora. Il Vicenza sale di tono nei minuti finali del primo tempo, quando la difesa della Virtus cala d’intensità e ad approfittarne è Padella che realizza l'1-0.

In apertura di ripresa arriva il raddoppio biancorosso. Sandon lancia Giacomelli, che in diagonale colpisce il secondo legno di giornata, sulla ribattuta arriva il neo entrato Alessio che non sbaglia. La Virtus Verona, però, non si arrende e al 25′ riduce le distanze. Tiro cross murato da Desplanches, Begheldo arriva coi tempi giusti e buca il portiere del Vicenza. Il Lane supera il turno e affronterà la vincente di Triestina-Arzignano, in campo alle 18 al Rocco.