Covisoc esclude dalla C Teramo e Campobasso. I due club presentano ricorso

La Covisoc oggi ha comunicato l'esito dei controlli in merito alle domande di iscrizione presentate bocciando Teramo e Campobasso. Per la squadra abruzzese la situazione è complicatissima mentre per quella molisana ci sono speranze e sul proprio sito ufficiale il club ha preannunciato ricorso avverso il parere negativo della Covisoc. “Il club, consapevole della bontà delle operazioni effettuate, ha già conferito mandato allo studio Dcf Sport Legal per assisterla e dimostrare la correttezza di tutto quanto adempiuto”. Gruppo al quale si è affidato anche il Teramo: “Il club è consapevole di aver ottemperato correttamente agli adempimenti previsti e per dimostrarlo ha già conferito mandato allo studio Dcf Sport Legal per assisterlo e difenderlo”. Se verrà confermata la loro esclusione dalla serie C, l’organico dovrà essere completato attraverso i ripescaggi che da quest'anno favoriscono le retrocesse dalla terza divisione a discapito delle squadre di Serie D classificatisi dal secondo posto in poi.