Crotone, Vrenna riduce l’investimento ma incassa il sostegno degli ultras

Brucia ancora l'eliminazione dai playoff ma è tempo di pensare al futuro. Il Crotone volta pagina e il patron Gianni Vrenna ha già archiviato il clamoroso passo falso con il Foggia: “Fa male essere stati eliminati in questo modo… Un vero peccato, ma ora bisogna guardare avanti e trarre le dovute conclusioni” ha detto Vrenna a il Crotonese . “Certamente questa mancata promozione è per noi l’ennesimo bagno di sangue economico – ha aggiunto Gianni Vrenna – abbiamo 30 giocatori sotto contratto molti di questi con sottoscrizioni importanti. Valuteremo bene i conti della società e come eventualmente ripartire. In ogni caso, comunque, un piccolo ridimensionamento sarà necessario viste le spese sostenute in questo ciclo”, Per la panchina si è fatto il nome di Michele Pazienza che ha lavorato bene al Cerignola ma anche di Attilio Tesser.

TIFOSI Intanto la curva Sud ha pubblicato un comunicato di sostegno alla proprietà. «Pronti per una nuova stagione! Non possiamo che essere rammaricati per ciò che è stato, il fallimento di tecnico e giocatori rappresenta una grande delusione per tutta la città ma, al tempo stesso, questa volta non vogliamo gettare fango su chi in 30 anni ci ha portati nel calcio che conta. Siamo stati i primi a contestare negli anni passati anche abbastanza duramente ma non possiamo scaricare colpe per dare fiato alla bocca perché, anche facendolo, non troveremmo soluzione diversa. Inutile piangere sul latte versato. Noi ci saremo come sempre, pronti a dimostrare il nostro amore per quella maglia come abbiamo sempre fatto. Questo è il momento di rialzarci e di farlo insieme. ORGOGLIOSI di ciò che siamo!».