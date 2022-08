Curiale: “Messina grande piazza che mi mancava. Con Auteri si può andare in doppia cifra”

Il Messina questa sera ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Davis Curiale. Il classe '87 cresciuto nel vivaio del Palermo, ha vissuto annate importanti con Sambenedettese (9 marcature), Ravenna (8), Triestina (7) e Frosinone (ben 28 centri tra B e C). Curiale è stato capocannoniere del girone C di Lega Pro nel 2017/18 con la maglia del Catania (17 gol). Nella scorsa stagione ha collezionato 32 gettoni con le maglie di Catanzaro e Vibonese, siglando cinque reti. L’attaccante si lega al Messina per un anno ed è già a disposizione di mister Auteri. Rappresenta il quarto innesto tra gli over, il dodicesimo dell’estate giallorossa, considerando anche gli otto under tesserati nell’ultimo mese, tra cui i rientranti Trasciani e Angileri. Le prime dichiarazioni di Curiale al canale ufficiale giallorosso: "Una bella sfida che ho accettato e sono felice di essere qui a Messina. Metterò la mia esperienza a servizio dei giovani e speriamo di fare un grande campionato. Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di giocare in Lega Pro con una siciliana che mi mancava nella mia carriera. L'obiettivo è andare in doppia cifra visto che il mister Auteri fa un calcio offensivo. Messina è una grande piazza con un passato in Serie A e vogliamo ricreare entusiasmo ed essere una squadra battagliera".