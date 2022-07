Damian, Trento in pressing ma c’è l’alternativa

AGENTE DAMIAN - Ieri Chiaretti ha ammesso ai microfoni di Itasportpress.it che il suo assistito preferisce giocare in B ma al momento non ci sono offerte da club del campionato cadetto per il 26enne ex Messina. Il procuratore sa bene che quella di Trento potrebbe essere una buona opportunità per Damian ma ancora oggi ha confermato che le parti sono distanti. Da Trento si attende con fiducia che questa operazione si chiuda positivamente ma c'è un ultimatum: se entro le prossime 24 ore non arriva il sì definitivo, si cambia obiettivo. In ogni caso il calciatore non sarà del Trento questa settimana ma solo la prossima per motivi di natura burocratica. Ma questo non è un problema per Gementi che però si è già mosso per sostituirlo con un altro centrocampista qualora salti l'operazione con la Ternana. Nei giorni scorsi il ds gialloblù ha sondato diverse piste, tra cui quella che porta a Demetrio Steffé (25) ex Inter centrocampista che ha interrotto lo scorso 30 giugno il rapporto con il Cesena. In questo caso la pista è in discesa per il Trento.