D’Angelo: “Benevento sarà dura. C’è il Catania e altre quattro big nel Girone C”

Il tecnico ex Pisa Luca D'Angelo al quotidiano il Mattino ha parlato del Benevento e poi ha fatto un pronostico sul torneo di Serie C Girone C: «Innanzitutto il Benevento dovrà calarsi subito nel nuovo campionato. Vincere è sempre complicato, in qualunque categoria. Tutti i gironi sono difficili, nel girone C ci sono piazze calde in termini di pubblico. Poi i playoff li vince sempre una squadra del girone A o del girone B. Nel gruppo del Benevento, oltre ai giallorossi, ci sono Avellino, Catania, Crotone, Foggia e Juve Stabia. Non è semplice indicare una favorita».