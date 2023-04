Feralpisalò batte la Triestina e festeggia una storica promozione in B

Una grande festa è iniziata al 90' allo stadio «Lino Turina» con i 2000 spettatori presenti che hanno esultato per la vittoria della Feralpisalò sulla Triestina (gol di Butic) che consente alla squadra di mister Vecchi di festeggiare la promozione in Serie B con due turni di anticipo. I gardesani dopo 120 anni di storia approdano in cadetteria al termine di un campionato fantastico dove alla vigilia non erano in pole per il salto di categoria. Invece la prima società della provincia di Brescia ha fatto l'impresa mettendosi alle spalle squadre come Pordenone, Vicenza, Pro Sesto e Lecco ma anche la ricca Triestina che ha speso circa sei milioni di euro e che questo pomeriggio dopo il ko al Turina si ritrova distante 33 punti dall'undici di Vecchi. Merito di questa promozione va anche al presidente Giuseppe Pasini, che ha saputo costruire una dirigenza competente che ha allestito un organico vincente con elementi esperti come Carraro, Siligardi, Legati e Guerra. E la Feralpisalò contro ogni pronostico da stasera è in Serie B.