Feralpisalò-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Due club in cerca di riscatto. La Feralpisalò che in casa ha avuto finora un cammino balbettante da zona retrocessione ospita un Trento in difficoltà che occupa il diciassettesimo posto in classifica. La sfida della quindicesima giornata d’andata del campionato di serie C Girone A presenta tanti temi interessanti e sicuramente dirà se la crisi casalinga della Feralpisalò sarà superata oppure no. Certamente chi ha più bisogno di punti è il Trento visto che la squadra del tecnico Vecchi, è seconda in classifica in virtù dei 24 punti conquistati di cui appena 7 in casa e 17 fuori. La squadra di mister Tedino lontano dal Briamasco ha collezionato 7 punti. Il Trento dovrà fare a meno di Cazzaro, Garcia Tena, Carini, Cittadino, Bertaso, Osuji e Pasquato, ma recupera Ferri, Simonti Mihai, Brighenti e ha convocato 20 giocatori, tra i quali figurano anche i classe 2006 Piazza e Ruffato. Gli unici due precedenti tra Feralpisalò e Trento sono le sfide della scorsa stagione, con i bresciani che s’imposero per 2 a 1 (rete di Belcastro per i gialloblu) all’andata e per 1 a 0 al ritorno.