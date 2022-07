FIGC, Fermana e Torres eventuali ripescate in Serie C

Questa la decisione del Consiglio Federale fermo restando l’esito dei ricorsi proposti al Tar dalle società Campobasso e Teramo, precedentemente escluse

In attesa dell’esito dei ricorsi al Tar di Campobasso e Teramo, saranno Fermana e Torres le due società ripescate in Serie C. È quanto ha stabilito il Consiglio Federale nella riunione odierna, nel corso della quale il presidente Gabriele Gravina ha consegnato ai consiglieri – come ulteriore opportunità di riflessione e confronto – il documento aggiornato sui criteri relativi alle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici per le prossime tre stagioni.

Domande di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2022/2023: provvedimenti conseguenti

Preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali circa le domande dell’eventuale integrazione dell’organico per il prossimo campionato di Serie C, il Consiglio Federale ha individuato la Fermana e la Torres (una retrocessa dalla C e una proveniente dalla Serie D) come possibili ripescate, fermo restando l’esito dei ricorsi proposti al Tar dalle società Campobasso e Teramo, precedentemente escluse. Il Consiglio ha dato delega al Presidente federale, assieme ai vice presidenti, per deliberare l’eventuale integrazione di organico all’esito dei suddetti ricorsi.

Criteri relativi alle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici stagioni sportive 2023/2024,2024/2025 e 2025/2026

Come ulteriore opportunità di riflessione e di confronto, il presidente federale ha consegnato ai consiglieri il documento aggiornato sui criteri relativi alle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici per le prossime tre stagioni sportive.

Annunciando che il Manuale verrà posto in votazione nella prossima riunione utile del Consiglio, Gravina ha ribadito alcuni punti cardine in argomento: 1) vi è un’esigenza generalizzata di porre in essere interventi strutturali per mettere in evidenza il sistema; 2) la competenza ad adottare le Licenze Nazionali è di esclusiva prerogativa del Consiglio Federale; 3) il percorso di condivisione con le componenti federali è stato avviato correttamente: si sono già svolte due riunioni e c’è disponibilità nel proseguirle nelle prossime settimane; 4) fermo restando il rispetto anche delle norme contenute dal Codice della Crisi di Impresa entrato in vigore lo scorso 15 luglio, le Licenze dovranno essere adottate nel rispetto di tre fondamentali principi: solvibilità, stabilità finanziaria e contenimento dei costi; 5) il richiamo tout court alle normative internazionali non può significare coincidenza tra Licenze Nazionali e Licenze Uefa perché nel nostro Paese il sistema delle Licenze deve rispondere anche a criteri individuati dal legislatore statale; 6) le Licenze dovranno tener conto di quanto rappresentato dalla Covisoc nelle sue comunicazioni.