Figc, Gravina: “Marani fondamentale per dare giusto contributo a cambiamento”

Dopo l'elezione di Matteo Marani alla carica di presidente di Lega Pro, sono arrivate le parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina; "L'assemblea di Lega Pro è stato un grande esercizio della democrazia in un momento complicato per il calcio italiano - ha spiegato Gravina -. Una componente importante come la Lega Pro ritrova stabilità dopo pochissimo tempo. Matteo è una persona di grande spessore e qualità umane, fondamentale per dare il giusto contributo al cambiamento e per questo continuo portare avanti una rivoluzione culturale". Nel corso della sua presidenza, Marani sarà sostenuto dall'ex calciatore azzurro Gianfranco Zola (che ha vestito 35 volte la maglia della Nazionale maggiore, segnando 10 gol) e Giovanni Spezzaferri in qualità di vicepresidenti.