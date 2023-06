Fiorenzuola, risoluzione consensuale con Tabbiani

Dall’esordio al Velodromo Pavesi con la vittoria per 2-0 sul Breno in Serie D 2019/2020, passando per la vittoria sul Rimini F.C. nella primavera 2021 che ha poi portato alla vittoria della Serie D sul campo del Sasso Marconi a giugno dello stesso anno; ricordi vivi che passano tra la Serie D e la Serie C, con l’impresa al debutto sul campo della Feralpisalò in inferiorità numerica, la vittoria sulla Juventus Next Gen che ha sancito la prima salvezza senza passare dai playout o la vittoria sulla Reggiana per 5-0 in questa stagione, in un girone di andata condotto oltre ogni aspettativa.