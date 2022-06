Foggia, arrivata offerta per rilevare il club

In Serie C molti investitori hanno messo gli occhi su diversi club e uno di questi è il Foggia. Oggi è stata confermata una nuova offerta per l’acquisizione della società rossonera. L’offerta è arrivata mercoledì 15 giugno 2022 e riguarda l’acquisizione del 100% della Corporate srl, società che detiene l’80% delle quote sociali del Calcio Foggia 1920. A rivelarlo è lo stesso presidente Canonico che però comunica anche di averla rifiutata: “Tale offerta, che per motivi di riservatezza non posso svelare, per quanto mi riguarda è assolutamente inaccettabile".