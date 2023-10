Foggia-Brindisi, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foggia-Brindisi, dove vedere la partita

La partita tra Foggia e Brindisi valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky, che detiene i diritti della Serie CNOW, e precisamente al canale 256. Foggia-Brindisi inoltre, sarà visibile in diretta streaming su Sky GO, app ufficiale di Sky scaricabile su dispositivi mobili e PC. In alternativa, la Serie C può essere seguita in diretta streaming su NOW, piattaforma on demand di Sky.