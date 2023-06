Foggia, Canonico: “Arbitro lombardo come il Lecco. Protesta all’Aia e Lega Pro”

Tanta delusione a Foggia per la sconfitta allo Zaccheria della squadra rossonera battuta dal Lecco 2-1 nella gara di andata della finale playoff di Serie C. Il presidente rossonero Nicola Canonico ha commentato il match attaccando l'arbitro. “Tanti, troppi, i dubbi sul gol annullato a Ogunseye e sul rigore non concesso a Frigerio. Episodi da rivedere con grande calma, assieme ad altri, pur meno determinanti, ugualmente discutibili. Nulla è compromesso! È tutto ancora possibile! Ci auguriamo di uscire dallo Stadio di Lecco senza ulteriori episodi da rivedere, ma i nostri ragazzi non dovranno mollare! Non dovranno mollare mai! Lo hanno già fatto…sono in grado di rifarlo. Forza Foggia! Più forti degli avversari…più forti anche di certe scelte non condivisibili! Andiamo a vincere e a prenderci ciò che meritiamo! È stata immediatamente formalizzata protesta all’Aia e alla Lega Pro per la direzione di gara fortemente discutibile e della decisione a monte di designare un arbitro della stessa regione e residente ad appena 40 km da Lecco". Questa la nota del presidente Canonico a poche ore dalla gara di andata della finale playoff di Serie C.