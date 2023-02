Foggia, Canonico: “Gallo scappato dalla città e fatto come Schettino”

Le dimissione del tecnico Fabio Gallo hanno scatenato a Foggia un putiferio nella città pugliese. Oggi il presidente Nicola Canonico ha sparato a zero sul tecnico in conferenza stampa: "Non potevamo essere ostaggio di un allenatore che pensava solo all'aspetto economico. Gallo non teneva minimamente al Foggia e al calcio Foggia e se ne è andato non parlando e salutando neanche con la squadra. La verità è che se non gli avessimo rinnovato il contratto lui si sarebbe dimesso e proprio così ha fatto, Atteggiamento poco professionale. E' scappato dalla città Gallo. Mi ha ferito nel post partita con la Juve Stabia, quando ha detto che a Foggia non si può vivacchiare e che serva un progetto. Faccio presente che, a parte alcuni giocatori in prestito, gran parte della rosa è composta da giocatori sotto contratto. Se questa non è programmazione, allora che cos’è?. "Mercato condiviso? Gallo, a parte Vacca, ha condiviso le scelte. Qui c'è un organico così importante che forse lo ha messo in difficoltà. Ci vuole personalità e questa a volte manca negli allenatori. Io ricordo che l'ho preso che era in Azerbaigian a mettere i cinesini per terra, gli abbiamo dato troppo valore rispetto a quello che si meritava. Ha abbandonato la nave come Schettino e ci vuole raccontare barzellette: fatti gravi non ce ne sono, i fatti sono legati ai soldi, al rinnovo, ad un discorso egoistico e personalistico. Io non ho bisogno di gente così: ho bisogno di persone coerenti e corrette, poi puoi non trovare l'accordo e allora ci si saluta e ognuno fa la propria strada. Ma non possiamo essere ostaggi di chi ci vuole ricattare per un rinnovo di contratto".