Foggia, Canonico: “Nulla contro il Lecco ma leggi si rispettano”. Presentato ricorso

E' iniziata la nuova stagione per il Foggia che ripartirà dalla Serie C dopo aver perso lo spareggio playoff con il Lecco. Ma c'è ancora una flebile speranza di riammissione in Serie B. In merito alla decisione presa dal Consiglio Federale, riguardante l’accoglimento dell’iscrizione del Lecco al campionato cadetto, la società rossonera ha già dato mandato all’avvocato Eduardo Chiacchio, che davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., ha presentato ricorso. Oggi presso la sala A. Fesce dello stadio P. Zaccheria, il presidente Nicola Canonico ha tenuto una conferenza stampa. Queste le principali dichiarazioni: "Purtroppo la stagione 2022/23 non si è ancora conclusa, perché continuerà nella sedi preposte ai ricorsi. Noi stiamo presentando in questi minuti il ricorso al Coni, non abbiamo nulla contro il Lecco ma nella vita esistono le regole e vanno rispettate. Quando si parla di termini perentori, si parla di date certe che non possono slittare per cause di forza maggiore -riporta tuttoc.com-. Non possono parlare di eventi eccezionali. Dal 1 giugno alle quattro semifinaliste sono arrivate le istanze della B che chiedevano tutta la documentazione per iscrivere, anche le pratiche infrastrutturali. Non possono parlare di tempistiche strette perché sapevamo benissimo quale documentazione serviva. Il Foggia il 18 aveva già tutta la documentazione pronta, compresa la fidejussione bancaria per l'iscrizione in B. Se questo termine della perentorietà passa così, andiamo a minare la credibilità delle istituzioni calcistiche e facciamo un torto a quelle società che sono state escluse in passato proprio per i termini perentori. Altrimenti decidiamo che il calcio non ha più regole, ma di sicuro questo non fa bene al calcio e all'Italia".