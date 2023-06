Foggia, colpi di pistola contro l’auto del capitano Di Pasquale

Gravissimo episodio di intimidazione è accaduto a Foggia all'indomani della sconfitta dei rossoneri nella finale playoff contro il Lecco. Ignoti all'esterno dello stadio "Zaccheria" hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro l'automobile, una Jeep Renegade, di proprietà di Davide Di Pasquale, capitano dei rossoneri, lì parcheggiata mentre la squadra stava rientrando da Lecco. I proiettili sono stati esplosi contro lo sportello lato guidatore, mandando in frantumi il finestrino. Un atto intimidatorio gravissimo e infatti sull'episodio indaga la Digos. Il capitano Di Pasquale ha saputo della notizia mentre si trovava in viaggio verso Foggia. Un episodio che una sconfitta in campo mandi in tilt la piazza foggiana e scateni i balordi sostenitori del club. In passato dirigenti e calciatori sono stati vittime di vili intimidazioni e atti di violenza che nulla hanno a che vedere col calcio.