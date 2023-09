Foggia, Cudini: “Catania con ottime individualità ma ce la giocheremo”

Archiviato il pari con il Francavilla, si torna subito in campo. Come sta la squadra?

“Con le tre partite settimanali, visto il poco tempo a disposizione per allenarsi tra una gara e l’altra, la cosa più importante è riacquistare energie e recuperare quegli acciacchi che vengono fuori dal match precedente, credo che una valutazione più oggettiva potrà essere fatta il giorno della gara. In ogni caso il morale dei ragazzi è buono e questo mi dà fiducia”.

“Il Catania, nonostante sia una neopromossa, è una squadra che è stata ben costruita, molto competitiva, ed è una di quelle accreditate per fare bene. Ha delle ottime individualità in ogni reparto con molti calciatori di categoria superiore ed è allenata da un tecnico preparato come Mister Tabbiani”.

“Sicuramente una gara difficile e con un grosso dispendio di energie. Troveremo un ambiente caldo con tanti tifosi allo stadio, ma noi ce la andremo a giocare così come abbiamo fatto ad Avellino, mettendo in campo il massimo e provando a portare a casa un risultato positivo”.

“Ci dispiace non poterli vedere e soprattutto sentire allo stadio, sicuramente ci manca avere quella spinta in più che sono capaci di dare a questa squadra. Cercheremo di portare a casa un buon risultato anche per loro per poterli poi riabbracciare alla prossima in casa.”