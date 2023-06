Foggia, Delio Rossi: “Lascio il club per troppo amore ma non per stress”

Devo ringraziare un gruppo di ragazzi incredibile dal punto di vista morale, non avete idea di quello che hanno passato questi ragazzi. Tre direttori sportivi, cinque allenatori, contestazioni, senza campi d'allenamento, giocavano con infiltrazioni, su una gamba sola, qualcuno non camminava e alla fine scendeva in campo. Qualcuno si è pure permesso di contestarli in maniera ingenerosa, ultimo l'atto delinquenziale di ieri. Loro hanno onorato questa maglia, si sono dedicati completamente a me, li ringrazierò sempre per questo. Ringrazio lo staff, i magazzinieri, tutti quelli che hanno permesso di cullare questo sogno. Io ho un'idea ma non ho capito perché non è arrivato fino alla fine. C'è stato qualcosa che secondo me esula dal discorso calcistico, un'idea me la sono fatta ma me la voglio tenere per me. Se qualcosa non l'ho detta è perché non potevo dirla.

L'anno prossimo non sarò più l'allenatore del Foggia, per una mia scelta personale. Ma sarebbe stato così anche se fossimo andati in Serie B. Perché per fare l'allenatore devi essere razionale e io qui non riesco a esserlo, non riesco a fare il mio lavoro. Sono troppo legato, visceralmente, affettivamente, sentimentalmente. E non posso vivere da recluso per un altro anno, non sarebbe giusto e non sarebbe corretto. Io qualsiasi passaggio sbagliato, qualsiasi rimessa laterale, la sentivo sulla mia pelle. E non può andare avanti così, devi essere sereno. Meglio un allenatore che non ha rapporti con il territorio, più distaccato. Io sono troppo coinvolto, non c'è nessun altro motivo. Per questo me ne vado. Io sono e sarò sempre tifoso del Foggia.

Ho comunicato alla società, alla squadra e alla mia famiglia che avevo maturato questa decisione. Già un mese fa avevo quest'idea. Non è il problema dello stress, è che sono troppo coinvolto qua. Farei un danno al Foggia se rimanessi. Se io vedo una partita e la perdo, poi vado in albergo e alla reception mi vedono come fanno tutti i giorni, io sono convinto che mi stiano guardando male. Sono io quello sbagliato, serve un allenatore più sereno. I presidenti, gli allenatori, i giocatori passano. La squadra rimane. Si chiude una porta, si apre un portone. Se mi volete bene, cercate di capirmi. La scelta di non allenare più il Foggia è una scelta ponderata, non una pausa di riflessione.

Io come il marito che lascia la moglie perché la ama troppo? Facile dare giudizi dal di fuori, bisogna viverle dal di dentro. Per dare giudizi su una persona devi camminare per due giorni con i mocassini di quella persona. Non sono sereno, non è giusto per il Foggia che io non lo sia. Avrei preferito fare questo discorso di fronte a una promozione in Serie B, probabilmente non ci sarebbero stati tutti questi rimpianti. Accettate la mia decisione. Io non farò mai più l'allenatore del Foggia? Penso di no. Continuerò ad allenare? Non lo so. Sicuramente non farò l'allenatore del Foggia".