Foggia, è Mirko Cudini il nuovo allenatore

Il Foggia era l'unica società del Girone C di Serie C senza un allenatore ma oggi la società ha ufficializzato Mirko Cudini per la prossima stagione. Nella conferenza stampa indetta dal presidente Nicola Canonico, è stato presentato insieme al nuovo staff tecnico della squadra rossonera. Dopo un lungo casting di allenatori la scelta è ricaduta su Cudini, reduce dall'esperienza sulla panchina della Fidelis Andria. Contratto annuale fino al termine della stagione per Cudini.

Le prime parole in conferenza stampa del nuovo allenatore del Foggia, Mirko Cudini, riportate da lagoleada.it: "La mia presenza qua è data da una decisione societaria, che ha dato fiducia al sottoscritto e allo staff. La mia presenza è di grosso entusiasmo in questa realtà, in questa situazione. A volte bisogna riazzerare e ripartire in alcune situazioni: credo possa essere non un punto zero perché non si resetta tutto, ma di ripartenza ringiovanendo un po’ la squadra, l’organico che resta di valore perché abbiamo giocatori importanti in rosa. Foggia, per quanto mi riguarda, è una grossissima occasione perché ci permette di poter esprimere le nostre idee: ci veniamo con grossa fiducia e siamo convinti di poter dare quello che la società si aspetta da noi come staff, poi sarà il campo a giudicare.